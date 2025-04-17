Рудковская высказалась об обвинениях ученицы Плющенко в домогательствах в адрес Розанова

Рудковская: Розанов клялся, что не домогался до Жилиной, но я ему не верю

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале высказалась об обвинениях его ученицы Вероники Жилиной в домогательствах в адрес тренера Сергея Розанова.

Она отметила, что разговаривала со специалистом по телефону. По словам Рудковской, Розанов клялся, что не делал этого. «Так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, могу сказать, что я Сергею не верю», — заявила продюсер.

Рудковская подчеркнула, что Розанов уже четыре года не работает в академии Плющенко. Она добавила, что мать Жилиной готова подать коллективное заявление в полицию вместе с родителями других детей, которые могли стать жертвами Розанова. Кроме того, Рудковская пообещала оказать семье фигуристки юридическую помощь.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.