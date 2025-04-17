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12:41, 17 апреля 2025Спорт

Экс-хореограф Тутберидзе оценил обвинения фигуристки в домогательствах в адрес Розанова

Железняков об обвинениях в адрес Розанова в домогательствах: Ему могут мстить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил обвинения в домогательствах в адрес тренера Сергея Розанова со стороны юной российской фигуристки Вероники Жилиной. Его слова приводит РИА Новости.

Железняков посчитал, что Розанову могут мстить за что-то. «Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть», — заявил он.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.

В настоящее время Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропускала сезон из-за травмы спины.

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