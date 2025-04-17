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17:49, 17 апреля 2025Экономика

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Шведская IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Шведская компания IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Это следует из документов на сайте Роспатента.

Заявка бренда мебели и товаров для дома была на рассмотрении российскими властями с июля 2023 года. Сейчас ее приняли.

Компания IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала боевых действий на Украине. На следующий год компания продала последнюю фабрику в стране. А в ноябре 2024-го Ingka Group избавилась от последнего актива в России.

В союзе торговых центров России считают, что шведскому бренду будет проблематично возобновить работу в стране. Причина в том, что ранее занимаемые площади уже отданы другим магазинам.

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