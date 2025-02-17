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16:14, 17 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Перспективы возвращения IKEA в Россию оценили

В Союзе торговых центров назвали проблематичным возвращение IKEA в Россию
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возвращение в Россию мебельных магазинов IKEA кажется достаточно проблематичным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Он объяснил, что площади, где размещались магазины, заняты. При этом эксперт подчеркнул, что спрос на продукцию бренда сохраняется.

«Перспективы возвращения IKEA достаточно сложные, так как те площади, которыми владели и где размещались магазины IKEA в торговых центрах МЕГА, сейчас проданы и заняты, — сказал эксперт. — Несмотря на то, что IKEA ушла достаточно давно и на рынке появились альтернативы, полноценно заменить большой формат IKEA пока не удалось, а запрос на мебель этого бренда остается».

Люлин добавил, что, если IKEA однажды и вернется в Россию, возвращение на этот рынок окажется для компании достаточно дорогим.

«Что касается самой IKEA, то официальных запросов от них не поступало и, думаю, если возвращение и случится, оно будет достаточно дорогим», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее появилась информация, что популярные бренды одежды, включая Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Сообщалось, что представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению.

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