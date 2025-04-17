Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 17 апреля 2025Наука и техника

Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

Опубликовано качественное фото китайского истребителя нового поколения J-XDS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Кадр: Pakistan Strategic Forum / YouTube

Очевидцам снова удалось сделать фотографии китайского истребителя шестого поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал AviaNews.

На качественных фотографиях нового самолета, который известен под обозначением J-XDS или J-50, можно рассмотреть трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей.

«Можно предположить, что самолет получил или получит двигатели с отклоняемым вектором тяги, которые были продемонстрированы на выставке в Чжухае в 2022 году», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в апреле «Известия» писали, что китайский самолет нового поколения, который называют J-36, — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей.

В том же месяце в сети появился ролик, демонстрирующий посадку J-36. Он получил тележечное шасси с тандемным расположением колес на основных опорах. Такая схема используется на российском истребителе-бомбардировщике Су-34.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

    Работавший с Украины российский депутат рассказал об обысках местных силовиков

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

    Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости