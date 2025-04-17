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11:46, 17 апреля 2025Силовые структуры

Пасынок российского рок-музыканта признал вину в двойной расправе над родственниками

В Московской области пасынок Намина признал вину в двойном убийстве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области пасынок российского рок-музыканта признал вину в двойной расправе над родственниками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Роман Ткаченко, который является пасынком Стаса Намина, признался в расправе над братом и бабушкой. Но он не согласен с квалификацией. С чем именно, не уточнил.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

39-летний Роман дал признательные показания. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом. Его обвиняемый вызвонил и попросил приехать, а в доме напал на него, затем вызвал полицию.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО.

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