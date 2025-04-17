Популярный российский стример высказался о возможности эмиграции

Стример Frame Tamer заявил, что никогда не планировал эмиграцию из России

Популярный российский стример Александр Ермолаев, известный как Frame Tamer, заявил, что никогда не планировал эмиграцию. О возможности переезда в другую страну он высказался в подкасте блогера Амирана Сардарова, выпуск вышел на YouTube.

По словам Ермолаева, хотя у него есть длительный опыт пребывания за границей, ему никогда не хотелось окончательно перебраться в другую страну. «У меня не было желания все перечеркнуть и бросить, как у многих случилось в моменте. Я люблю это место, где живу, всем сердцем и душой», — подчеркнул стример, говоря о России.

Ранее бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, раскрыл одну из жалоб покинувших Россию эмигрантов. По его словам, россияне за рубежом нередко жалуются на невостребованность.

Перед этим комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, подвел итоги эмиграции. Юморист заверил, что жизнь за рубежом закалила его.