Представитель еще одной страны посетит парад Победы в Москве

МИД ЮАР: Министр обороны Мочекга посетит парад Победы в Москве

Министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Рональд Ламола, передает ТАСС.

«Меня здесь [в Москве] не будет, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР», — сообщил глава МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 мая.

15 апреля стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Вучич посетит парад.