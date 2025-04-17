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18:14, 17 апреля 2025Мир

Представитель еще одной страны посетит парад Победы в Москве

МИД ЮАР: Министр обороны Мочекга посетит парад Победы в Москве
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Рональд Ламола, передает ТАСС.

«Меня здесь [в Москве] не будет, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР», — сообщил глава МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 мая.

15 апреля стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Вучич посетит парад.

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