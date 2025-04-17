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16:12, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

Путин посмертно наградил орденом Мужества военкоров Федорчака и Прокофьеву
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Александра Федорчака, журналиста Первого канала Анну Прокофьеву и оператора «Звезды» Андрея Панова. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, орденом Мужества посмертно был награжден водитель «Звезды» Александр Сиркели.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в Луганской народной республике (ЛНР) 24 марта в результате украинской атаки. Уточнялось, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар ракетами HIMARS. 26 марта стало известно о гибели в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Она подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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