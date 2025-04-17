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21:52, 16 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

Shot: ВСУ потеряли около 200 человек в ходе боев за Горнальский монастырь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный под Курском, исчисляются сотнями. Такие данные раскрыл Telegram-канал Shot.

По его данным, во время битвы за этот объект бойцы российской армии ликвидировали около 200 солдат противника. «Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

Ранее об освобождении монастыря сообщал Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны».

Этот объект называли последним укрепрайоном ВСУ в Курской области.

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