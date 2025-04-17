Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный под Курском, исчисляются сотнями. Такие данные раскрыл Telegram-канал Shot.
По его данным, во время битвы за этот объект бойцы российской армии ликвидировали около 200 солдат противника. «Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.
Ранее об освобождении монастыря сообщал Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны».
Этот объект называли последним укрепрайоном ВСУ в Курской области.