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14:51, 17 апреля 2025Спорт

Роднина назвала выступление фигуристов за другие страны успехом России

Депутат Роднина назвала выступление фигуристов за другие страны успехом России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала выступление отечественных фигуристов за другие страны успехом России. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала плюсом то, что очень много спортсменов российского происхождения или с корнями из России выступает за другие страны. По ее мнению, это успех России и отечественной школы фигурного катания.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года. Спортсмен родился в США в семье выходцев из России Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

В декабре 2024 года ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе.

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