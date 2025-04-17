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22:02, 17 апреля 2025Спорт

«Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и оказался в шаге от полуфинала Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» на своей площадке разгромил уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»..

Встреча прошла в четверг, 17 апреля, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иван Морозов, еще по шайбе забросили Егор Филин, Михаил Мальцев, Адам Ружичка и Александр Беляев. У гостей голы на счету Джоша Ливо и Динара Хафизуллина.

«Спартак» повел в серии со счетом 3-1 и оказался в шаге от выхода в полуфинал. Пятый матч пройдет в субботу, 19 апреля, в Уфе.

Ранее в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина оказался ярославский «Локомотив». Команда повела со счетом 3-1 в серии с омским «Авангардом».

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