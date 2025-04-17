Военный назвал сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Курскую область освободят в течение двух недель

Каждый день будет приносить позитивные известия из Курской области, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал предположительные сроки полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поступила информация, что наши взяли монастырь, сейчас будем ждать, когда Минобороны подтвердит. Там еще идут бои, сейчас вопрос стоит в высотках, которые нависают, дальше уже идет сумская земля, на которую наши тоже зашли. Осталось немного, но здесь надо поберечь ребят», — поделился эксперт.

Дандыкин предположил, что до полного освобождения региона осталось около двух недель.

Российские военные ворвались на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря 16 апреля. Они, по последним данным, заняли большую часть обители, рядом с ней продолжаются ожесточенные бои — ВСУ пытаются контратаковать. Штурм обители идет с 11 апреля.

В начале апреля стало известно, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около трехсот бойцов ВСУ. Подземные тоннели монастыря, как выяснилась, ведут в Сумскую область — по ним бойцы ВСУ проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы.

