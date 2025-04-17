Стало известно о подрыве строений занятого ВСУ Горнальского монастыря под Курском

ТАСС: ВСУ подорвали ряд строений монастыря в Горнале, бои продолжаются

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. О ситуации в районе обители рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские войска «добились определенных успехов» в районе монастыря, однако боевые действия на данный момент продолжаются. «Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Российская армия штурмом взяла Горнальский монастырь, однако позже стало известно, что эта информация оказалась преждевременной.

О том, что на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области заблокированы около 300 бойцов ВСУ, стало известно 3 апреля. Как выяснилось, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. 14 апреля появились первые кадры штурма комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе.