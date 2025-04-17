Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Бои в районе Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря продолжаются. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит неизбирательные удары с территории Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«Бесстрашные добились определенных успехов на данном участке фронта. Однако (...) боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо ударов артиллерии противника, происходят и встречные стрелковые бои.
Ранее об освобождении монастыря сообщал Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны». Однако военкор Алехин призвал не радоваться преждевременно и дождаться полной зачистки монастыря.
Этот объект называли последним укрепрайоном ВСУ в Курской области.