Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Группировка войск «Север» заявила о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Бои в районе Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря продолжаются. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит неизбирательные удары с территории Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные добились определенных успехов на данном участке фронта. Однако (...) боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо ударов артиллерии противника, происходят и встречные стрелковые бои.

Ранее об освобождении монастыря сообщал Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны». Однако военкор Алехин призвал не радоваться преждевременно и дождаться полной зачистки монастыря.

Этот объект называли последним укрепрайоном ВСУ в Курской области.