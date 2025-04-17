Военкор призвал преждевременно не радоваться взятию монастыря под Курском

Военкор Алехин призвал дождаться полной зачистки Горнальского монастыря

Следует дождаться официальных сообщений об освобождении Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, расположенного под Курском, и только потом радоваться. Такой точкой зрения поделился военкор Роман Алехин в Telegram-канале.

«Если бы Горналь и монастырь взяли, то это сообщили бы уже в Северном ветре. Но там нет, потому что уже все понимают цену даже малейшей лжи на фронте», — написал он.

Алехин подчеркнул, что не стоит радоваться преждевременно — сначала необходимо дождаться полной зачистки. Он допустил, что это может произойти к Пасхе (20 апреля), но отметил, что спешить не стоит. «Жизнь бойцов важнее!» — резюмировал военкор.

О взятии монастыря вечером 17 апреля сообщил Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны». Позднее эту информацию передавал Telegram-канал Shot, уточняя, что в ходе боев за объект Вооруженные силы Украины потеряли около 200 бойцов.