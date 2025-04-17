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02:00, 17 апреля 2025Из жизни

Учительница занялась сексом с 15-летним учеником и объявила себя невиновной

WGN-TV: В США учительница совратила ученика и объявила себя невиновной
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: New York Post / YouTube

В США учительница из штата Иллинойс, которую арестовали в середине марта за совращение 15-летнего школьника, объявила себя невиновной. Об этом сообщает WGN-TV.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали 16 марта после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Следствие установило, что она сблизилась с учеником, совратила его и занялась с ним сексом как минимум однажды в 2023 году. На допросе она заявила, что не совершала преступления. Учительница также сказала, что все ополчились на нее, потому что она «слишком красивая и очень заботилась о школьнике».

Женщине предъявили два обвинения по статьям о сексуальном насилии. В понедельник, 14 апреля, Формелла впервые появилась в суде и отказалась признать вину по всем обвинениям. Кроме того, судья отверг ходатайство властей об аресте бывшей учительницы. Следующее заседание по ее делу состоится в июне.

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Об отношениях подсудимой с подростком случайно узнала его мать. Американка купила сыну новый мобильный телефон, зашла в облачное хранилище данных и обнаружила там его интимную переписку с учительницей.

Ранее сообщалось, что Формелла обвинила пострадавшего в преследованиях и домогательствах. Она также утверждала, что ее муж знал об этом, что оказалось неправдой.

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