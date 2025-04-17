Украинская теннисистка подала в суд на главу WTA из-за морального насилия

Теннисистка Цуренко подала в суд на главу WTA Саймона из-за морального насилия

Украинка Леся Цуренко подала в суд на главу Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

По словам спортсменки, функционер совершил над ней акт морального насилия, что привело к приступу паники и неспособности теннисистки выполнять свою работу. «Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить подобные акты насилия в спорте — это добиться справедливости в суде», — заявила Цуренко.

Украинка не раскрыла подробностей произошедшего. В декабре 2023-го она заявила, что пообщалась с руководством WTA после отказа играть с белорусской Ариной Соболенко. Цуренко отмечала, что после этого разговора у нее появились проблемы со здоровьем.

35-летняя Цуренко занимает 239-е место в рейтинге WTA. Она выиграла четыре турнира под эгидой организации в одиночном разряде.