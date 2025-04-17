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15:38, 17 апреля 2025Спорт

Украинский спортсмен поставил под сомнение репутацию новой главы МОК из-за России

Украинец Гераскевич поставил под сомнение репутацию новой главы МОК из-за России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поставил под сомнение репутацию новой главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри из-за позиции по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Его слова приводит Sport-express.ua.

Спортсмена удивило, что Ковентри в своей вступительной речи сделала акцент на конфликтах в Африке, а не на Украине. «Когда я это услышал, очень удивился, поскольку мы знаем, что за прошедшие десять лет только Россия усилила свое влияние на континенте», — заявил он.

Гераскевич — первый спортсмен в истории украинского скелетона, кому удалось отобраться на Олимпиаду. На Играх 2018 года он занял 12-е место.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня текущего года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК в истории.

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