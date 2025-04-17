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16:32, 17 апреля 2025Силовые структуры

Заставившей сына выпить чистящее средство россиянке ужесточили наказание

Красноярский суд ужесточил наказание заставившей сына выпить «Азелит» женщине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд ужесточил наказание женщине, заставившей сына выпить «Азелит». Об этом сообщает «КП».

По данным издания, прокуратура посчитала, что учитывать смягчающее обстоятельство в данном случае неуместно, и оспорила решение. Суд принял доводы государственного обвинителя и увеличил наказание до шести лет.

Ранее женщину признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего») УК РФ. Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима.

Как было установлено судом, все произошло в поселке Камарчага утром 13 июля. Осужденная вернулась домой в состоянии опьянения, из-за чего у нее с сыном возник конфликт. В ходе ссоры женщина ударила ребенка по голове металлической кочергой, а затем налила в стакан «Азелит» и заставила мальчика его выпить.

Когда состояние ребенка ухудшилось, злоумышленница легла спать. Врачей вызвал отец мальчика, который пришел в обед с работы — в больнице у потерпевшего диагностировали острое отравление тяжелой степени. Сейчас он продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что заставившую сына выпить чистящее средство россиянку приговорили к колонии.

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