Раскрыты новые подробности по делу заставившей сына выпить чистящее средство россиянки

В Красноярском крае пройдет суд над женщиной, заставившей выпить сына «Азелит»

В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение в отношении многодетной местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 УК РФ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурантка не признает свою вину. По ее словам, она просто хотела наказать и напугать ребенка, который сказал, что лучше бы ее не было.

Мальчик рассказал, что выпил чистящее средство «Азелит» из-за злости на пьяную мать. В данный момент он вместе со своими братьями и сестрами проживает дома с отцом. Мать находится в СИЗО.

Об инциденте сообщалось ранее. Утром 13 июля обвиняемая вернулась домой после ночного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, тогда женщина взяла металлическую кочергу и один раз ударила ею мальчика по голове. После этого она налила в стакан чистящее средство и заставила ребенка его выпить. Когда состояние мальчика резко ухудшилось, мать не стала вызывать скорую, а просто легла спать. Врачей в обед вызвал отец, который в это время вернулся с работы.