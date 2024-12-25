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10:22, 25 декабря 2024Силовые структуры

Заставившую сына выпить чистящее средство россиянку приговорили к колонии

Суд в Красноярском крае дал 5 лет матери, заставившей сына выпить «Азелит»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 34-летнюю жительницу Манского района, которая заставила сына выпить чистящее средство. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Женщину признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего») УК РФ.

Как установил суд, все произошло в поселке Камарчага утром 13 июля. Осужденная вернулась домой в состоянии опьянения, из-за чего у нее с сыном возник конфликт. В ходе ссоры женщина ударила ребенка по голове металлической кочергой, а затем налила в стакан «Азелит» и заставила мальчика его выпить.

Когда состояние ребенка ухудшилось, злоумышленница легла спать. Врачей вызвал отец мальчика, который пришел в обед с работы — в больнице у потерпевшего диагностировали острое отравление тяжелой степени. Сейчас он продолжает лечение.

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