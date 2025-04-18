Ефимова порассуждала о завершении карьеры после провала в отборе на чемпионат мира

Ефимова заявила, что не будет завершать карьеру после проваленного отбора на ЧМ

Российская пловчиха Юлия Ефимова порассуждала о возможном завершении карьеры после того, как провалила отбор на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ефимова заявила, что не планирует уходить из спорта. «У меня еще есть энергия продолжать. Так что сейчас "Маре Нострум", соревнования в Париже, перерыв и сезон короткой воды», — заявила 33-летняя пловчиха.

Ранее спортсменка не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, выступая на первенстве России в Казани. Ефимова не выполнила условия отбора на трех дистанциях.

Россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр — 2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.