Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

Врач Прищеп назвала отказ от тренера главной ошибкой новичков в спортзале

Новички в спортзале нередко допускают несколько частых ошибок, уверена физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заведующая отделением восстановительного лечения в «Клинике Ильи Труханова в Куркино» Юлия Прищеп. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, что может помешать добиться желаемого результата.

Врач объяснила, что люди, которые весной начинают ходить в спортзал, надеются за несколько месяцев привести свое тело в порядок, стать стройнее и к лету получить красивую, спортивную фигуру. Но они на этом пути неминуемо совершают несколько типичных ошибок, предупредила Прищеп.

Главной ошибкой фитнес-новичков, ведущей к травмам, она назвала излишнюю самоуверенность, из-за которой они отказываются от услуг тренера и ограничиваются просмотром видеороликов с упражнениями или чтением постов в спортивных сообществах.

Хорошо, если такими тренировками новичок не навредит своему здоровью! Когда связки, мышцы и суставы не подготовлены, легко получить травму. Тем более, что в погоне за быстрыми результатами многие начинают работать с большими весами или в очень интенсивном темпе, тогда как организм еще не готов к подобной нагрузке Юлия Прищеп физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине

Подводит новичков и желание получить результат в короткие сроки, добавила врач. Она подчеркнула, что считать, будто за два месяца вполне можно стать лучшей версией себя, ошибочно. Потребуется минимум шесть месяцев, при этом тренироваться нужно регулярно, а нагрузки повышать постепенно, уточнила врач.

Еще одна роковая ошибка новичков, по мнению физиотерапевта, — не уделять должного внимания правильному восстановлению после занятий и сну. Врач объяснила, что недосып провоцирует повышение уровня гормона стресса кортизола, препятствующего прогрессу в тренировках. Спать надо не менее восьми часов в сутки, заверила доктор.

Наконец, по словам Прищеп, наивно полагать, что добиться идеальной формы получится без коррекции рациона питания. «Чтобы уходил лишний вес, нужно создать дефицит калорий, обязательно включать в рацион овощи, клетчатку и белок и питаться буквально по часам. При этом для формирования спортивной фигуры важно снизить не только объем жировой ткани, но и увеличить мышечную», — заявила врач.

Ранее фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл назвал главные ошибки в тренировках после 40 лет. Он заявил, что не стоит изматывать себя упражнениями, которые выполняют 20-летние. Он рекомендовал упростить комплекс: это поможет снизить нагрузку на суставы и значительно увеличит потенциал для наращивания мышц.