Названы главные ошибки в тренировках после 40 лет

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл назвал главные ошибки в тренировках после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Сэмюэл заявил, что не стоит изматывать себя упражнениями, которые выполняют 20-летние. Он рекомендовал упростить комплекс: это поможет снизить нагрузку на суставы и значительно увеличит потенциал для наращивания мышц.

Эксперт посоветовал выполнять функциональные тренировки, включающие в себя подъемы, толкания, вытягивания и перенос тяжестей, однако посчитал нужны исключить из них ненужный силовой экстрим. Также он отметил необходимость подвижности в повседневной жизни.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.