Исписавший Суджу матерными надписями российский рэпер провел урок рисования для детей

Оштрафованный за вандализм в Судже рэпер Апачев провел урок рисования для детей

Исписавший матерными надписями освобожденную от оккупации Вооруженных сил Украины Суджу в Курской области российский рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) провел урок рисования для детей в Мелитополе. Это следует из видео, опубликованной подругой Апачева, певицей Юлией Чичериной в Telegram.

Судя по видео, на посвященном «Открытому русскому космосу» уроке детям вручили краски и другие художественные принадлежности, а фоном включили военно-патриотические песни. Вместе с детьми рисовали также оштрафованный за вандализм Апачев и певица Юлия Чичерина.

В итоге дети создали работы, посвященные космосу, Чичерина изобразила собак Белку и Стрелку, а Апачев — похожий на плюшку красно-оранжевый объект с дыркой в центре.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия рэпера вызвали возмущение курян и российских общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал его на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.