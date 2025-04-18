Кот-каскадер преодолел 150 километров на подвеске машины и был спасен

Кот из Приморья тайно проехал под капотом больше 150 километров

Житель Владивостока обнаружил под своей машиной кота-каскадера, который преодолел более 150 километров, спрятавшись в подвеске автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток онлайн».

По словам мужчины, во время поездки в поселок Андреевка он приютил бездомного кота. Ночью животное ушло на улицу, а утром хозяин уехал обратно в город. Прибыв во Владивосток, он услышал мяуканье из-под машины и нашел питомца в технической части авто.

«Кот сидел где-то на подвеске под машиной. Я 120 с лишним километров пролетел по трассе, потом по городу еще покатался», — рассказал он.

Несмотря на длительное путешествие, животное не получило видимых травм. Владелец отметил, что теперь кот, которого он решил назвать Дизель, будет ездить только внутри машины.

Ранее стало известно, что в Калуге в центр помощи диким животным попал полевой лунь со сломанным крылом.

Тем временем в городе Семилуки спасли кота, который два дня просидел на столбе. Попавшее в беду животное спас доброволец воронежского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Архипов.