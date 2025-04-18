Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:48, 18 апреля 2025Культура

Кучера высказался о санкциях Украины

Кучера о санкциях Зеленского: Пусть напоследок поразвлекается
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому недолго осталось находиться у власти, поэтому «пусть напоследок поразвлекается». Такое мнение выразил попавший под санкции Киева актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера в беседе с РИА Новости.

«Он [Владимир Зеленский] никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем», — высказался Кучера.

Он отметил, что Зеленский может ввести санкции «хоть против Господа Бога», и подчеркнул, что ограничения уже ничего не стоят.

В свою очередь, народный артист России Александр Розенбаум связал решение Зеленского ввести санкции против российских деятелей спорта и культуры с обострением аллергии на все русское.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против шоумена Никиты Джигурды, дрессировщика Юрия Куклачева и актера Оскара Кучеры. Кроме того, ограничения введены против певца Ярослава Дронова (SHAMAN), актеров Евгения Миронова, Александра Панкратова-Черного и музыканта Гарика Сукачева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Вучич заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая

    Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

    Россиянка осталась без 21 миллиона рублей после звонка аферистов

    Трамп высказался о переговорах с Россией

    Российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга

    Журова оценила выступление хоккеиста сборной Латвии против допуска России к Олимпиаде

    ВС России сообщили о сдавшихся в плен украинских военных при освобождении Преображенки

    Кучера высказался о санкциях Украины

    Подростки в Киеве избили украинского военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости