Кучера высказался о санкциях Украины

Кучера о санкциях Зеленского: Пусть напоследок поразвлекается

Президенту Украины Владимиру Зеленскому недолго осталось находиться у власти, поэтому «пусть напоследок поразвлекается». Такое мнение выразил попавший под санкции Киева актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера в беседе с РИА Новости.

«Он [Владимир Зеленский] никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем», — высказался Кучера.

Он отметил, что Зеленский может ввести санкции «хоть против Господа Бога», и подчеркнул, что ограничения уже ничего не стоят.

В свою очередь, народный артист России Александр Розенбаум связал решение Зеленского ввести санкции против российских деятелей спорта и культуры с обострением аллергии на все русское.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против шоумена Никиты Джигурды, дрессировщика Юрия Куклачева и актера Оскара Кучеры. Кроме того, ограничения введены против певца Ярослава Дронова (SHAMAN), актеров Евгения Миронова, Александра Панкратова-Черного и музыканта Гарика Сукачева.