Лидером НХЛ по количеству штрафного времени впервые истории стал россиянин

Задоров стал первым россиянином-лидером по штрафному времени в истории НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров стал лидером завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству штрафного времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок в 81 матче регулярки заработал 145 штрафных минут. Впервые в истории НХЛ по этому показателю первенствовал россиянин. Задоров получил 40 двухминутных малых штрафов, семь раз был оштрафован на пять минут и три раза — на десять.

Кроме того, на счету 30-летнего защитника четыре гола и 18 результативных передач. «Бостон» финишировал на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Ранее россиянин Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» записал на свой счет 121 очко.