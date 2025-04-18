Певец Макаревич пообещал спеть в Киеве и отказался выступить перед россиянами

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом России иноагентом) пообещал, что после войны выйдет на сцену в Киеве, а перед россиянами выступать не хочет. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Очевидец задавал певцу разные вопросы. Например, спросил не стыдно ли ему перед аудиторией из России. В конце видео музыкант ответил мужчине ненормативной лексикой.

Ранее Макаревич заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

В марте рокер заявил, что помог восстановить украинскую больницу.