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15:31, 18 апреля 2025Ценности

Мать Кайли Дженнер поставила условие для брака дочери с Тимоти Шаламе

LS: Мать телезвезды Кайли Дженнер потребовала заключить договор с Шаламе
Екатерина Ештокина

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Reuters

Американская бизнесвумен Крис Дженнер поставила условие для брака дочери Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе.
Об этом сообщает портал Life And Style Magazine со ссылкой на инсайдера.

По словам анонимного источника, 69-летняя мать телезвезды потребовала, чтобы дочь не торопилась и заключила брачный договор с избранником.

«Тимоти, очевидно, очень богат по сравнению с большинством людей, но его капитал составляет лишь малую часть по сравнению с состоянием Кайли. Крис ясно дала понять, что это следует учитывать при заключении брачного контракта», — заявил собеседник издания.

При этом уточняется, что телезвезда уже приняла твердое решение, что выйдет замуж за Шаламе. В то же время известно, что капитал актера составляет около 25 миллионов долларов, в то время как состояние Дженнер оценивается в сумму от 700 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.

«Кайли, безусловно, самая щедрая из всех сестер, иногда до безрассудства, по крайней мере по мнению ее мамы. Крис беспокоится, что она может сделать что-то безумное, сбежать и выйти за него замуж, до того как они подпишут это соглашение. Вот почему все так спешат его составить», — подытожил инсайдер.

В апреле стало известно о кризисе в отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Начало текущего года выдалось напряженным у влюбленных из-за плотного рабочего графика, однако они успешно пережили трудности.

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