Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Спартак
6:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Челси
1:2
Завершен
Легия
Лига конференций|1/4 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
5:4
Завершен
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Айнтрахт Ф
0:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
04:38, 18 апреля 2025Спорт

Овечкин повторил полувековой рекорд НХЛ

Овечкин повторил 56-летний рекорд Хоу по голам в возрасте 39 лет и старше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) более чем полувековой давности. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился заброшенной шайбой в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Он довел число своих голов в текущем сезоне до 44-х.

В последний раз 44 гола за сезон в возрасте 39 лет и старше забивал игрок «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу. Это произошло 56 лет назад в сезоне 1968/69.

Ранее Овечкин установил еще один рекорд НХЛ. Теперь ему принадлежит достижение по количеству продаж атрибутики за один день. Это произошло 6 апреля 2025 года, когда нападающий установил снайперский рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    Раскрыты подробности боев в селе Горналь

    Овечкин повторил полувековой рекорд НХЛ

    Во Франции заявили о присоединении Европы к переговорам по Украине

    Россиян предупредили о риске отравления питомцев покупным кормом

    Раскрыта тайна происхождения домашних кошек

    Стало известно об угрозах ВСУ родным сдавшихся в плен в Курской области солдат

    Раскрыта стоимость выступления Байдена

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини

    Польские власти обвинили в сокрытии данных о взрыве в аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости