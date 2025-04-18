Овечкин повторил полувековой рекорд НХЛ

Овечкин повторил 56-летний рекорд Хоу по голам в возрасте 39 лет и старше

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) более чем полувековой давности. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился заброшенной шайбой в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Он довел число своих голов в текущем сезоне до 44-х.

В последний раз 44 гола за сезон в возрасте 39 лет и старше забивал игрок «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу. Это произошло 56 лет назад в сезоне 1968/69.

Ранее Овечкин установил еще один рекорд НХЛ. Теперь ему принадлежит достижение по количеству продаж атрибутики за один день. Это произошло 6 апреля 2025 года, когда нападающий установил снайперский рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки.