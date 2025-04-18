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16:45, 18 апреля 2025Силовые структуры

Полицейские начали поиск сообщника устроившего поджог пункта полиции в Москве школьника

Полиция ищет второго школьника за поджог пункта полиции в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Последствия поджога пункта полиции российским школьником попали на видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поджоге участкового пункта полиции на юго-востоке Москвы участвовали двое школьников, сейчас идет поиск второго соучастника. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

13-летний подросток устроил поджог входной двери пункта полиции №48 по Рязанскому району на улице Михайлова, а второй снимал происходящее на видео.

Поджигателя задержали полицейские на месте инцидента, а соучастник успел скрыться. Его ищут.

Последствия поджога попали на видео. Школьники действовали по указке украинских мошенников.

Инцидент произошел днем 18 апреля. Возгорание заметили сотрудники пункта и оперативно потушили огонь до приезда пожарных. Самого поджигателя задержали до приезда родителей.

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