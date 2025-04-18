Российский школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников

В Москве школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников

В Москве 13-летний школьник поджег участковый пункт полиции на улице Михайлова по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Днем 18 апреля подросток подошел к зданию пункта полиции №48 по Рязанскому району и разбил о дверь бутылку с горючей смесью. Возгорание сразу же заметили сотрудники пункта и оперативно потушили огонь до приезда пожарных.

Поджигателя задержали до приезда родителей. Проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

17 апреля сообщалось, что в Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления.