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14:49, 18 апреля 2025Силовые структуры

Российский школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников

В Москве школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве 13-летний школьник поджег участковый пункт полиции на улице Михайлова по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Днем 18 апреля подросток подошел к зданию пункта полиции №48 по Рязанскому району и разбил о дверь бутылку с горючей смесью. Возгорание сразу же заметили сотрудники пункта и оперативно потушили огонь до приезда пожарных.

Поджигателя задержали до приезда родителей. Проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

17 апреля сообщалось, что в Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления.

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