Последствия поджога пункта полиции российским школьником попали на видео

Появилось видео с последствиями поджога пункта полиции школьником в Москве

Начало событий в новости Российский школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников

Участковый пункт полиции, который на юго-востоке Москвы поджег 13-летний школьник по указке украинских мошенников, попал на видео. Ролик в Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны последствия поджога — входная дверь со следами копоти, натянутая по обе стороны от перилл полосатая лента.

Инцидент произошел на столичной улице Михайлова. Днем 18 апреля подросток подошел к зданию пункта полиции №48 по Рязанскому району и разбил о дверь бутылку с горючей смесью.

Возгорание заметили сотрудники пункта и оперативно потушили огонь до приезда пожарных. Самого поджигателя задержали до приезда родителей.

