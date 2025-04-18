Популярный российский блогер пожалел Михаила Шаца

Блогер Соболев заявил, что ему жаль уехавшего из России комика Шаца

Популярный блогер Николай Соболев высказался о комике Михаиле Шаце (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавшем из России и живущем в Израиле. Своим мнением он поделился в беседе с блогером и предпринимателем Андреем Третьяковым, видео вышло во «ВКонтакте».

Соболев признался, что ему жаль комика. «Михаил Шац — очень приятный человек (...). Какой-то такой добрый дядечка», — отметил он.

Третьяков при этом предположил, что на политическую позицию Шаца сильно повлияла его бывшая жена Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Блогер с ним согласился.

Ранее Шац сообщил, что в России у него остались знакомые, которые поддерживают его. При этом, по словам комика, в стране также много тех, кто не стремится выражать свою политическую позицию открыто.

Перед этим юморист подвел итоги эмиграции. Шац подчеркнул, что переезд в Израиль закалил его.