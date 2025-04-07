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19:34, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль комик Шац рассказал о поддерживающих его в России людях

Комик Михаил Шац заявил, что в России у него осталась группа поддержки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что в России у него остались знакомые, которые поддерживают его. Об этом он рассказал в эпизоде подкаста «От реки до моря», запись которого опубликована на YouTube-канале юмориста Ильи Аксельрода.

Юморист отметил, что у него остались знакомые в Москве и Санкт-Петербурге, которые придерживаются схожих с ним взглядов. При этом, по словам Шаца, в России также много тех, кто не стремится выражать свою позицию открыто.

«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», — сказал комик.

Ранее Шац назвал себя израильтянином. При этом комик отметил, что по-прежнему думает о России.

О том, что Шац переехал в Израиль, стало известно летом 2022 года. Впоследствии юморист неоднократно признавался, что тоскует по России и своему дому.

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