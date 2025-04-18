Представители ЕС пытались убедить США ужесточить позиции по отношению к России

Bloomberg: Представители ЕС пытались убедить США ужесточить отношение к России

Представители Европейского союза (ЕС) на встрече с США в Париже пытались убедить американскую сторону ужесточить позиции по отношению к России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В ходе переговоров представители Вашингтона указали, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в ближайшее время. В свою очередь, чиновники ЕС хотели знать, какие шаги рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, «в случае если не добьется прогресса от [президента РФ Владимира] Путина».

«Они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством "масштабного» пакета санкций"», — рассказал агентству высокопоставленный чиновник.

При этом, по данным Bloomberg, участники встречи в Париже сообщили официальным лицам США, что они полностью поддерживают главную цель Трампа — скорейшее прекращение конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом.Госсекретарь указал, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.