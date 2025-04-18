Рудковская заявила о новых пострадавших от обвиненного Жилиной в домогательствах Розанова

Рудковская заявила, что к ней обратилось более 10 пострадавших от Розанова

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в Telegram-канале заявила о новых пострадавших от тренера Сергея Розанова, которого фигуристка Вероника Жилина обвинила в домогательствах.

По ее словам, к ней лично обратилось больше 10 человек. «И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность. Хочет ли. Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей», — написала Рудковская.

Ранее об опыте работы с Розановым рассказал Александр Плющенко, сын Рудковской и Евгения Плющенко. «Меня обзывали "козлом", включая маты, "гори в аду" и все такое», — отметил фигурист.

16 апреля воспитанница академии Плющенко Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.