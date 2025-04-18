Тренер Розанов ответил на обвинения воспитанницы Плющенко в домогательствах

Тренер Розанов назвал ложью обвинения фигуристки Жилиной в домогательствах

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов ответил на заявление бывшей подопечной Вероники Жилиной, которая обвинила его в домогательствах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — отметил специалист.

Ранее совет семье воспитанницы Евгения Плющенко Жилиной дал бывший министр спорта России Павел Колобков. По его мнению, представителям спортсменки нужно написать на Розанова заявление, если они видят в действиях тренера состав преступления.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер уговаривал сделать ей массаж в номере.