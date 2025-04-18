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17:26, 18 апреля 2025Наука и техника

Узбекистан обратился к США для запуска собственного спутника

Узбекистан обратился к компании SpaceX для запуска собственного спутника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Узбекистан обратился к американской компании SpaceX для запуска собственного спутника. Об этом сообщает агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий страны.

В организации рассказали о визите узбекистанской делегации в США и достижении важных договоренностей с американской стороной. «Одной из важнейших встреч поездки в США стал визит в офис компании SpaceX в Лос-Анджелесе, которая является ведущим среди лидеров космического рынка сегодня», — говорится в сообщении.

Соответствующий научно-технологический космический аппарат молодые узбекистанские специалисты планируют собрать в ходе своего обучения Технологическом институте Кюсю (Япония).

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