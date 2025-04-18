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12:54, 18 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о планах создания США военного лунного модуля

Aviation Week: США могут создать военный лунный модуль
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль. Об этих планах стало известно обозревателю журнала Aviation Week Гаррету Рейму.

Автор напомнил о сотрудничестве, в рамках которого компании решили совместно разрабатывать лунный посадочный модуль. «Космический корабль следующего поколения будет использоваться для коммерческих исследовательских и научных миссий в рамках инициативы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и, возможно, будет модифицирован для военных миссий по наблюдению за тем, что происходит на Луне», — говорится в публикации.

Президент по гражданскому и международному космосу Redwire Майк Голд рассказал изданию, что военный лунный модуль будет обладать многими характеристиками, своего коммерческого варианта, однако цепочка поставок комплектующих для него будет более тщательно контролироваться более тщательно, а его система связи — шифроваться. Кроме того, военный аппарат, скорее всего, будет оснащен большим количеством датчиков для сканирования окружающей среды.

«Мы не можем эффективно отслеживать действия Китая и противника в окололунном пространстве. Я искренне верю, что страна или страны, которые могут поддерживать [осведомленность о космической обстановке], будут контролировать окололунное пространство», — заявил руководитель.

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В той же публикации Рейм пишет, что президент США Дональд Трамп может предъявить права Соединенных Штатов на Луну.

Ранее издание Defense One заметило, что глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг заявил о необходимости размещения оружия в космосе.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов, находящиеся на пути к Луне.

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