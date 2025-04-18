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13:46, 18 апреля 2025Россия

В Госдуме отреагировали на призыв мигрантов к экспансии в России

Депутат ГД Матвеев предрек столкновение диаспор мигрантов в России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В будущем интересы национальных диаспор среднеазиатских государств в России могут вступить в явное противоречие друг с другом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью News.ru.

Так парламентарий отреагировал на слова бывшего главы одной из этнических групп, который призвал иностранцев к экспансии в России.

Матвеев утверждает, что подобные высказывания соответствуют планам некоторых российских чиновников. «Они считают, что от увеличения количества представителей иных культур в России выигрывают обе стороны, что это некий межкультурный диалог и так далее», — пояснил депутат.

Проблема мигрантов остается чувствительной для российского общества. Большое число граждан бывших республик Советского Союза работают в Москве. Ранее было опубликовано видео, снятое на территории многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово в Новой Москве. На нем видно сотни иностранцев в очереди за получением услуг центра.

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