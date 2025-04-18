На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

Опубликовано фото киевского рынка с привезенными из Курской области трофеями

Н Украине, на одном из киевских рынков, продают привезенные из Курской области «трофеи». Фото одной из торговых точек на опубликовал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев», который ведет группа Аида спецназа «Ахмат».

На выставленных на продажу вещах видна табличка на украинском языке: «Трофеи с Курщины». На прилавке — иконы, радиоприемники, столовые приборы и техника. «Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — говорится в сообщении группы Аида.

Отдельно отмечается, что по «кодексу воина» трофеем может считаться только то, что было снято с поверженного противника. «Они трофеями называют то, что украли и замародерили у мирняка», — указал автор поста.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Солдаты ВСУ попались на продаже икон из монастыря Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Об этом рассказал насельник монастыря, военный священник, иеромонах Мелетий.

В монастыре осталось много икон, в том числе «Всецарица», около 150 мощей Киево-Печерской лавры. Вывезти удалось лишь особо ценные — например, Пряжевскую икону Божьей Матери. «Они там все тащили, на веревки привязывали и тащили. Потом на продажу выставляли все это, а такие иконы, как в монастыре, твердые, большие, — первым делом», — сообщил Мелетий.

В прошлом году на Украине появились первые объявления на интернет-площадках, в которых предлагается купить различную церковную утварь, украденную мародерами в Курской области. На объявления обратил внимание Mash, опубликовав фотографии. В наличии были иконы, кресты и другие церковные предметы, часть из них с пометкой «трофей». За одну позицию требовали от тысячи до семи тысяч гривен (до 14 тысяч рублей).