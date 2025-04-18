В МИД РФ прокомментировали встречу с послом Киргизии

Замглавы МИД России Галузин обсудил с послом Киргизии Боконтаевым миграцию

Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии в Москве Кубанычбеком Боконтаевым миграцию. Встречу дипломатов прокомментировала пресс-служба российского ведомства.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних российско-киргизских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия в миграционной сфере. Подтверждена обоюдная готовность урегулировать соответствующие темы в духе отношений союзничества», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что разговор дипломатов прошел в конструктивном русле.

В ночь на 14 апреля стало известно, что российские силовики провели рейд в одной из московских бань, куда посетители из Киргизии не пускали граждан России. После этого МИД среднеазиатской республики вызвал российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова и потребовал объяснить прошедшие задержания.