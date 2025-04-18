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19:03, 18 апреля 2025Спорт

В России автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, есть пострадавшие
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья»

В Пермском крае автобус, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба» из Чайковского, попал в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

В МВД заявили, что водитель микроавтобуса Mercedes выбрал небезопасную скорость движения и не выдержал дистанцию, вследствие чего врезался в легковой автомобиль. В результате пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. В данный момент врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим при аварии.

В октябре 2024 года автобус с футболистами «Ростова» попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) после матча с московским «Спартаком». Инцидент произошел на выезде из Москвы.

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