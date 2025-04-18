В России автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Пермском крае автобус, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба» из Чайковского, попал в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

В МВД заявили, что водитель микроавтобуса Mercedes выбрал небезопасную скорость движения и не выдержал дистанцию, вследствие чего врезался в легковой автомобиль. В результате пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. В данный момент врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим при аварии.

В октябре 2024 года автобус с футболистами «Ростова» попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) после матча с московским «Спартаком». Инцидент произошел на выезде из Москвы.