Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП

Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД

Автобус с игроками футбольного клуба (ФК) «Ростов» попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) после игры со столичным «Спартаком». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Отмечается, что игроки возвращались в Ростов-на-Дону после матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ), завершившегося поражением «желто-синих» со счетом 0:3. На выезде из Москвы автобус попал в аварию.

«Действительно один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов‑на‑Дону. Никто не пострадал, все в порядке. Уже продолжили путь», — рассказали в пресс-службе клуба.

В матче «Спартака» и «Ростова» забитыми мячами отметились Наиль Умяров и Шамар Николсон. Нападающий из Ямайки сделал дубль.

Таким образом, после 11 матчей «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. «Ростов» занимает девятое место с 12 очками. Петербургский «Зенит» является промежуточным лидером, набрав 26 очков.