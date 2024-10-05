«Зенит» победил аутсайдера РПЛ

«Зенит» победил «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0. На 61-й минуте единственный мяч забил полузащитник Густаво Мантуан, реализовавший пенальти.

Таким образом, после 11 матчей «Зенит» стал промежуточным лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Оренбург» является аутсайдером и занимает 14-е место с семью очками.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 18 октября. «Оренбург» двумя днями позднее примет самарские «Крылья Советов».

