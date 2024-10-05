«Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. На 28-й минуте счет открыл полузащитник Наиль Умяров. На 34-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Шамар Николсон. На четвертой добавленной к первому тайму минуте Николсон сделал дубль.

Таким образом, после 11 матчей «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. «Ростов» занимает девятое место с 12 очками. Петербургский «Зенит» является промежуточным лидером, набрав 26 очков.

В следующем матче «Спартак» примет «Краснодар», а «Ростов» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Обе встречи пройдут 19 октября.

