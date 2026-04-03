20:36, 3 апреля 2026

Матвиенко ответила на вопрос о запрете абортов в России

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что запрета абортов в России не будет. Об этом она сообщила в интервью ИС «Вести».

«Государство не имеет право кому-либо запрещать касаемо частной жизни, и я уверена, что запретов как таковых не будет», — сказала она.

По ее словам, право выбора остается за женщиной. При этом общество и медработники должны сделать все, чтобы отговорить от абортов, так как россиянка впоследствии об этом будет жалеть. Матвиенко также отметила, что в случае, когда аборт является окончательным решением, то женщина должна иметь такое право.

«А что касается мужчин, они ведут себя так, как будто они не имеют к этому никакого отношения. Они также должны рядом быть со своей женщиной любимой и брать на себя долю ответственности», — добавила парламентарий.

В России несколько регионов приняли законы о запрете склонения к абортам. Помимо того, в ряде субъектов частные клиники отказались от проведения процедуры прерывания беременности.

